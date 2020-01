Dosarul accidentului în care a fost implicat Chițoiu, trimis la Parchetul Argeș din cauza "intensei reflectări în mass-media"

La acest moment este începută urmărirea penală in rem pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

"La data de 30.12.2019, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș a dispus preluarea, în vederea efectuării urmăririi penale de către un procuror criminalist desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, a cauzei penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, în legatură cu evenimentul rutier ce a avut loc în data de 26.12.2019, în jurul orei 12:10, pe DN7, în apropierea localității Zamfirești, jud. Argeș. Inițial, cauza penală a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești", anunță Parchetul.

Dispozitia de preluare a cauzei penale la unitatea de parchet ierarhic superioara are in vedere "intensa reflectare in mass-media de la nivel national si local, ca urmare a consecintelor grave ale accidentului rutier cercetat - doua persoane decedate si doua cu vatamari corporale si a calitatii de membru in organele de conducere ale unei formatiuni politice a unuia din conducatorii auto implicati in accident".