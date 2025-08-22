Pentru bună-purtare, mai ales pentru activități muncite și un comportament exemplar în spatele gratiilor, Vlad Pascu ar putea fi eliberat condiționat după doar 4 ani și jumătate de închisoare.



Acesta va fi eliberat oricum mult mai devreme chiar dacă nu va condiționat, pentru că din sentința finală de 10 ani primită ieri i se vor scădea cei doi ani pe care i-a petrecut deja în spatele gratiilor.



Vorbim despre doi ani plini de controverse în care părinții celor doi tineri uciși - Roberta și Sebastian - și-au plâns durerea. Ei consideră că pedeapsa primită de Pascu este una mult prea mică pentru fapta săvârșită - 6 timpuri de droguri în sânge și peste 100 de km la oră a fost combinația care a dus la pierderea a două vieți omenești.



Curtea de Apel Constanța a făcut o singură modificare la decizia primei instanțe: a scăzut despăgubirile cu victima pentru cele mai puține răni de la 50.000 de euro la 20.000 de euro. Familia lui Sebi va primi, în schimb, 700.000 de euro iar cea a Robertei 640.000 de euro.