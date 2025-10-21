UPDATE

Informația a fost confirmată pe pagina de Facebook a artistului, printr-o postare făcută cel mai probabil de către o persoană apropiată acestuia:

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.

Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale.

Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea”, este scris în postarea de pe pagina de socializare.

Știrea originală

Firma organizatoare a anunțat că reprezentația va fi reprogramată. În cazul în care nu se va putea stabili o nouă dată, spectatorii își vor primi banii înapoi. Toate biletele pentru spectacolul de marți seară fuseseră vândute, scrie presa locală.

Impresarul lui Doru Octavian Dumitru a precizat că spectacolul de la Onești va avea loc ulterior, la o dată ce va fi anunțată ulterior.

Programul următoarelor spectacole

Actorul mai avea spectacole planificate în perioada următoare: miercuri la Adjud, joi la Buzău și luni la Sala Palatului din București. Decizia privind aceste reprezentații va depinde de starea de sănătate a actorului și de evoluția situației medicale.

Maestrul Zamfirescu, revolta poporului la adresa regimului