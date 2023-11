Dorian Popa a oferit prima explicaţie publică, după ce în urmă cu mai bine de 2 săptămâni a fost oprit de poliţişti la volanul Lamborghiniului şi a ieşit pozitiv la testul antidrog, pentru substanţa cannabis. Analiza toxicologică făcută de Institutul Naţional de Medicină Legală a confirmat acest lucru în urma cu câteva zile.

Specialiştii i-au găsit cannabis în sânge, deşi artistul le-a spus poliţiştilor că se întorcea de la o petrecere şi a inhalat accidental fumul.

Cu doar câteva zile înainte de aflarea rezultatelor, cunoscutul influencer a postat un mesaj pe TikTok în care nu oferă detalii despre incident, dar îşi îndeamnă fanii să nu-i judece pe cei care greşesc.

Dorian Popa a explicat într-un videoclip de 10 minute pe YouTube situaţia din seara cu pricina. Acesta nu ar fi consumat nicio substanţă în ziua când a fost oprit în apropierea casei lui. Recunoaşte totuşi că a consumat cannabis cu câteva zile înainte, motiv pentru care ar fi avut şofer în ultimele zile dinaintea incidentului.

În seara când a fost oprit, acesta ar fi plecat de acasă, direct din duş, pentru a merge la un magazin non-stop, explicându-şi ţinuta în care a fost oprit. Nu s-a aşteptat ca un echipaj al poliţiei să-l oprească pe o distanţă atât de scurtă, dar subiliniază în repetate rânduri că regretă decizia pe care a luat-o şi nu îndeamnă pe nimeni să îi urmeze exemplul.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care le am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Din secunda când am fost oprit, am înţeles pe deplin ce gafă uriaşă am făcut", a adăugat influencerul.

Reamintim că pe 28 octombrie, artistul Dorian Popa a fost prins de poliţişti în Domneşti, judeţul Ilfov sub influenţa substanţelor psihoactive, în timp ce se afla la volanul unui Lamborghini. Iniţial acesta ar fi recunoscut agenţilor că nu a consumat, ci doar a inhalat fumul de la alte persoane la o petrecere.