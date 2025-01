UPDATE 18:10 - Donald Trump şi Joe Biden tocmai au sosit împreună la Capitoliu.

Preşedintele ales va aştepta acum într-o cameră, înainte de a fi prezentat celor adunaţi înăuntru.

JD Vance va depune jurământul primul, iar Trump la scurt timp după aceea.

Aproximativ 800 de persoane sunt aşteptate în Rotonda Capitoliului pentru învestire, cu încă 1.300 de persoane în Emancipation Hall şi încă 500 de persoane în teatrul din centrul pentru vizitatori al Capitoliului.

Elon Musk a fost văzut luând loc în Capitoliu alături de alte figuri celebre, între care fostul preşedinte Bill Clinton şi soţia sa, fostul secretar de stat Hillary Clinton.

UPDATE 17:57 - Preşedintele Joe Biden şi preşedintele ales Donald Trump au plecat luni de la Casa Albă în aceeaşi limuzină spre Capitoliul SUA, înaintea ceremoniei de depunere a jurământului.

Cei doi nu au călătorit împreună în urmă cu patru ani, când Trump a boicotat învestirea lui Biden, dar acum au revenit la gestul pe care preşedintele Barack Obama l-a făcut faţă de Trump în 2017.

Este o tradiţie ca preşedintele care îşi încheie mandatul să îl însoţească pe preşedintele ales la Capitoliul SUA pentru ceremonia de depunere a jurământului.

Donald Trump va folosi Biblia lui Abraham Lincoln atunci când va depune jurământul în calitate de preşedinte, a anunţat comitetul său de inaugurare. Lincoln a folosit Biblia respectivă în timpul ceremoniei sale de depunere a jurământului în 1861.

Trump va folosi, de asemenea, o Biblie personală atunci când va depune jurământul. Ambele Biblii au fost folosite de Trump şi în timpul învestirii sale în 2017.

Fostul preşedinte Barack Obama a folosit Biblia Lincoln în timpul celor două ceremonii de învestire ale sale.

UPDATE 17:40 - „Bine aţi venit acasă", a fost mesajul cu care Biden i-a întâmpinat pe soţii Trump la Casa Albă.

Într-un moment de cordialitate politică, Joe Biden şi soţia sa Jill i-au întâmpinat pe Donald şi Melania Trump la Porticul de Nord al Casei Albe, transmite New York Times.

La ora 9:54, când coloana oficială a sosit, Biden a avut a transmis: „Bine aţi venit acasă". Cu puţin timp înainte, întrebat despre starea sa de spirit, preşedintele în exerciţiu răspunsese simplu: „Bucurie".

🚨 #BREAKING: President Biden and Jill Biden welcome President Trump and Melania Trump to the White House for tea pic.twitter.com/jfiLp15JdW