Întrebat la bordul avionului prezidențial Air Force One, în drum spre summitul NATO ce are loc la Haga, asupra hotărârii sale de a aplica articolul 5, Trump a răspuns: „Depinde ce definiție îi dați. Sunt mai multe moduri de a interpreta articolul 5. Sunt angajat să salvez vieți și securitatea și vă voi da o definiție exactă când ajung la summit”, a completat președintele american.



El le-a cerut anterior statelor NATO să-și crească bugetele apărării la 5% din PIB, mult peste actualul angajament de 2% din PIB, nici acesta atins de 9 din cele 32 de state membre ale Alianței, amenințând că altfel Statele Unite nu-i vor apăra pe cei „rău-platnici”.



Statele membre ale NATO, reunite acum la un summit la Haga, și-au dat acordul asupra creșterii treptate a cheltuielilor de securitate astfel încât să atingă procentul de 5% din PIB până în anul 2035, procent defalcat în 3,5% din PIB strict pentru apărare, plus alocarea a încă 1,5% din PIB pentru investiții în sectoare conexe, precum infrastructura, apărarea cibernetică etc.



Spania, care a estimat că alocarea a 5% din PIB pentru apărare ar fi „disproporționată, nenecesară” și incompatibilă cu asigurarea prestațiilor sociale, a obținut o excepție și s-a angajat să aloce apărării 2,1% din PIB, „nici mai mult, nici mai puțin”, potrivit premierului socialist spaniol Pedro Sanchez. În declarația dată presei la bordul Air Force One, Trump a criticat Spania pentru refuzul de a-și crește cheltuielile pentru înarmare și a spus despre această țară că „a devenit o problemă”.