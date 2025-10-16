Donald Trump pare să își fi terminat resursele de răbdare vizavi de organizația Hamas, despre care spune că a continuat să ucidă oameni în Fâșia Gaza. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, președintele american amenință că teroriștii Hamas vor fi uciși, la rândul lor.

„Dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma noi. Şi acest lucru se va întâmpla rapid şi, probabil, violent”, a declarat Trump în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu preşedintele argentinian Javier Milei.

Trump a afirmat că mesajul i-a fost transmis grupării şi că a primit acordul lor privind dezarmarea, în acord cu propunerea sa de pace în 20 de puncte.

„Am vorbit cu Hamas şi le-am spus: vă veţi dezarma, nu-i aşa? Da, domnule, ne vom dezarma. Asta mi-au spus”, a declarat Trump, precizând ulterior că a transmis mesajul prin intermediari.

Preşedintele SUA nu a oferit detalii privind modalitatea unei eventuale operaţiuni de dezarmare. De asemenea, nu a precizat niciun termen concret pentru aplicarea unei astfel de măsuri.

Contextul imediat: schimburi şi eliberări de captivi

Luni, Hamas a eliberat ultimii ostatici israelieni aflaţi în viaţă în Gaza, iar Israelul a permis întoarcerea unor deţinuţi palestinieni în urma unui acord de încetare a focului negociat de Trump. Însă Hamas nu a făcut un angajament public de depunere a armelor.

În mai puţin de 24 de ore de la semnarea înţelegerii, perspectivele planului de pace s-au complicat. Israelul a restricţionat ajutoarele pentru Gaza şi a menţinut închise graniţele enclavei marţi.

Reacţii şi acţiuni vizibile pe teren în Gaza

Luptătorii Hamas au reapărut în spaţiul public şi au executat mai multe persoane pe stradă, gest ce reflectă o reafirmare a puterii lor în interiorul Gaza. Însă mişcarea nu a anunţat renunţarea la arsenalul său în mod oficial.

Conform declaraţiilor sale, dezarmarea Hamas face parte din punerea în aplicare a etapei a doua a planului său, care presupune şi reconstrucţia şi stabilizarea regiunii sub anumite condiţii.

Trump a explicat că discuţiile cu Hamas au avut loc prin intermediari şi că răspunsurile primite i-au indicat un acord preliminar privind dezarmarea. Nu au fost oferite însă probe sau detalii despre cine a transmis exact mesajele.

Ca urmare a evoluţiilor, livrările de ajutoare către Gaza au fost reduse sau întârziate, iar deschiderea vamii cu Egiptul a fost amânată în anumite momente.