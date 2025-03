Angie Stone a fost nu doar o voce puternică a soul-ului, ci și o inspirație pentru multe generații, reușind să îmbine influențe diverse într-un stil inconfundabil. Moartea sa prematură reprezintă o pierdere uriașă pentru industria muzicală și pentru toți cei care au crescut ascultând melodiile sale pline de pasiune și autenticitate.

Un purtător de cuvânt al artistei a confirmat pentru Variety că Stone a decedat într-un accident de circulație în Montgomery, Alabama. Conform surselor, aceasta se întorcea acasă de la un concert și a fost singura victimă a incidentului.

Fiica sa, Diamond Stone, a postat online: „Mama mea nu mai este.”

Angie Stone a fost una dintre membrele fondatoare ale trio-ului feminin de hip-hop The Sequence, un grup inovator creat la sfârșitul anilor '70, când avea doar 16 ani. Grupul a câștigat popularitate cu piesa "Funk You Up", care a fost ulterior utilizată ca sample de Dr. Dre în single-ul "Keep Their Heads Ringin'" și de Bruno Mars în hitul "Uptown Funk".

„Cred că faptul că am fost primul grup feminin de rap care a lansat un disc autentic și original este o realizare pe care nimeni nu a mai egalat-o,” spunea Stone în 2023.

După destrămarea grupului la mijlocul anilor '80, Stone a activat ca vocalistă pentru Vertical Hold, apoi pentru Devox, înainte de a contribui ca textieră la primele două albume de studio ale lui D’Angelo. De asemenea, a fost vocalistă de suport în turneele artistului și a colaborat ulterior cu Lenny Kravitz pentru albumul său din 1998, „5”.

În 1999, Stone și-a lansat primul album solo, intitulat Black Diamond, care a inclus hiturile "No More Rain (In This Cloud)" și "Life Story". În 2000, a înregistrat melodia principală a serialului de succes Girlfriends, iar în 2001 a lansat cel de-al doilea album, Mahogany Soul.

De pe acest album provine cel mai mare hit internațional al ei, "Wish I Didn’t Miss You".

Cel de-al treilea album, Stone Love, a inclus piesa "I Wanna Thank Ya", în colaborare cu Snoop Dogg, care a devenit un hit în Europa. În videoclipul acestei melodii a apărut și Idris Elba, care se afla la începutul carierei sale.

Angie Stone a continuat să lanseze încă șapte albume, cel mai recent fiind „Love Language”, apărut în 2023, care a inclus colaborări cu Musiq Soulchild și cu fiul ei, Swayvo Twain.

Pe parcursul carierei sale, Stone a fost nominalizată de trei ori la premiile Grammy și a compus melodii pentru artiști renumiți precum Erykah Badu și Raphael Saadiq. În 2011, ea a declarat: „Există o tristețe profundă atunci când, ca songwriter — un dar atât de special — nu primești niciodată recunoașterea pe care o meriți,” spunea ea în 2011. „Oamenii cred că trăiesc din înregistrările mele, dar câștig mult mai bine din songwriting decât din cântat.”

De asemenea, Angie Stone a avut o carieră în actorie, apărând în comedii precum „The Hot Chick” și „The Fighting Temptations”, dar și pe scenă, interpretând rolul lui Big Mama Morton în musicalul „Chicago”.

