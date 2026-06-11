Doliu in formația „Celelalte Cuvinte”. A murit Radu Manafu, membru fondator
Doliu
Lumea muzicii este în doliu după vestea tristă a dispariției lui Radu Manafu, artistul care și-a dedicat o mare parte din viață scenei și publicului său. Anunțul decesului a întristat colegii de breaslă, prietenii și admiratorii care l-au apreciat de-a lungul anilor pentru pasiunea și devotamentul său față de muzică.
Radu Manafu rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un om apropiat de comunitatea artistică și un suflet care a continuat să fie alături de colegii săi chiar și în perioadele în care circumstanțele nu i-au mai permis să fie prezent pe scenă la fel de des ca în trecut.
O viață dedicată muzicii
Radu Manafu a fost fondatorul, dar și chitaristul trupei orădene „Celelalte Cuvinte”.
Cei care au colaborat cu el își amintesc de un artist pasionat, care a rămas aproape de fenomenul muzical și a susținut constant activitatea colegilor săi. Prezența sa discretă, dar sinceră, a fost apreciată de numeroși membri ai comunității artistice.
Mesaje de regret după dispariția artistului
Vestea trecerii sale în neființă a generat numeroase reacții emoționante. Prieteni, colaboratori și admiratori și-au exprimat regretul pentru pierderea celui care a fost alături de ei încă de la începuturile multor proiecte muzicale.
Pentru mulți, Radu Manafu va rămâne o figură importantă în lumea muzicii.
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