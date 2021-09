Măsura a fost luată deoarece Spitalul Județean Suceava nu are condițiile și aparatura necesară pentru tratarea copiilor cu vârste mai mici de 4 ani.

Unul din bebeluși are doar 22 de zile și prezintă o formă severă de Covid. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, medicul Dan Teodorovici, a declarat că micuțul prezenta și alte afecțiuni. Mai exact, nou născutul are și Sindrom Down, dar și o posibilă malformație cardiacă.

Bebelușul avea insuficiență respiratorie severă provocată de virus, iar transferul la Iași reprezenta o urgență. Și celălalt copilaș în vârstă de 2 luni care a fost transferat la Iași, în cursul zilei de marți, prezenta o formă severă de Covid. Și în acest caz existau și alte probleme medicale, respectiv o malformație cardiacă.

În prezent, în Spitalul de Urgență Suceava sunt internați 6 copii, cel mai mare cu vârsta de 16 ani.

Toți au forme ușoare și medii ale bolii și sunt monitorizați permanent de cadrele medicale. În afara celor șase minori, în spitalul din Suceava sunt internați alți 181 de pacienți diagnosticați cu covid, din care peste 100 prezintă forme severe sau grave ale bolii.