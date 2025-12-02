Victima, atacată timp de 15 minute fără oprire

Urmează informații cu un puternic impact emoțional.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, incidentul a avut loc în seara de 28 noiembrie. Cei doi bărbați au reacționat violent după ce victima, din cauza infirmității, nu a reușit să anunțe că are nevoie la toaletă. Enervați de situație, agresorii au început să lovească persoana vulnerabilă cu pumnii și picioarele, atacul întinzându-se pe parcursul a aproximativ un sfert de oră.

Ancheta arată că loviturile au vizat zone vitale – cap, torace și abdomen. Într-un moment de escaladare extremă a violenței, unul dintre atacatori a ridicat o coadă de topor și a lovit victima în zona capului.

Schingiuirea nu s-a oprit aici: bărbatul a fost târât de păr până la ieșirea din casă, smulgându-i-se porțiuni de scalp, apoi a fost lovit cu capul de treptele de beton de la intrarea în locuință. După aceea, a fost tras din nou în interiorul casei, în același mod brutal.

Unul dintre inculpați, condamnat anterior pentru omor

Un detaliu care a îngrozit opinia publică este faptul că unul dintre cei doi agresori are un trecut marcat de violență extremă: acesta a executat în trecut o pedeapsă de 17 ani de închisoare pentru omor deosebit de grav, fiind recidivist.

Echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru victimă. Medicul legist a constatat multiple răni grave, incompatibile cu viața: traumatism cranio-cerebral sever, cu fracturi ale boltei și bazei craniului, fractură de os hioid, fracturi costale multiple, traumatisme toracice și cervicale, fracturi la umăr și la mâna dreaptă, leziuni nazale și craniene suplimentare și hemoragie cerebrală extinsă și sânge acumulat în plămânul drept.

Expertiza medicală concluzionează că moartea a fost violentă și că există o legătură directă și incontestabilă între agresiunile suferite și decesul victimei.

În urma probelor și a solicitării parchetului, Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a celor doi bărbați pentru o perioadă de 30 de zile, fiind acuzați de omor calificat comis asupra unei persoane aflate într-o stare de vulnerabilitate extremă.