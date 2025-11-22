În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, victima nu a putut fi salvată. În urma verificărilor făcute de polițiști, a fost reținut un tânăr de 21 de ani, care a fost dus la audieri, iar procurorul de caz va stabili măsurile legale.

O anchetă este în curs de desfășurare.

După căutări ample, desfășurate cu efective mărite ale Poliției și câini, tânărul a fost găsit în apropierea zonei în care ar fi comis fapta, potrivit ePitești.

Acesta fugise într-o zonă de câmp, parțial împădurită și greu accesibilă.

Martorii susțin că aceasta l-ar fi înjunghiat pe taximetrist pentru că nu ar fi avut bani să-i plătească cursa, informație neconfirmată la acest moment oficial.

