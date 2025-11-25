Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin au transmis, marţi, că fac cercetări într-un dosar penal de omor în modalitatea violenţei în familie.

Fapta s-a petrecut în localitatea Moldova Veche, din judeţul Caraş-Severin, după ce un bărbat a mers la locuinţa mamei sale şi, pe fondul consumului excesiv de alcool, deranjat că ea nu a vrut să îi dea bani, a început să o bată.

Anchetatorii au stabilit faptul că că bărbatul i-a aplicat multiple lovituri de intensitate ridicată care i-au cauzat victimei leziuni extreme, în legătură directă cu moartea violentă a acesteia.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin a dispus începerea urmăririi penale faţă de bărbat pentru omor în modalitatea violenţei în familie, el fiind reţinut pentru 24 de ore.

În urma audierilor, s-a formulat propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, aceasta fiind admisă de Tribunalul Caraş-Severin.