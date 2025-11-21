Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a anunțat, vineri, trimiterea în judecată a unui bărbat, aflat în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de omor, raportat la violenţă în familie, cu aplicarea circumstanţei agravante a săvârşirii infracţiunii profitând de starea vădită de vulnerabilitate a victimei.

”În data de 03.10.2025, în timp ce se aflau la domiciliul comun, autorul, o persoană în vârstă de 45 de ani, profitând de imposibilitatea de apărare a fratelui său, în vârstă de 52 de ani, care suferea o criză de epilepsie si se afla în convulsii, l-a sugrumat cu mâinile în zona gâtului, blocându-i cu mâna şi căile orale, cauzându-i leziuni traumatice ce au avut un rol determinant în survenirea decesului”, anunţă procurorii.

Potrivit oamenilor legii, victima a suferit şi alte leziuni în zona capului şi membrelor, produse prin lovire cu corpuri dure, compresiune şi zgâriere.

”S-a reţinut că autorul era deseori violent fizic atât cu victima, cât şi cu celălalt frate al său, cei trei locuind împreună, iar fapta a fost săvârşită pe fondul nervilor, victima având în ziua decesului trei crize convulsive”, au mai transmis procurorii.

Aceştia au precizat că autorul a anunţat fapta la 112, negând iniţial săvârşirea acesteia, dar recunoscând-o pe parcursul cercetărilor.