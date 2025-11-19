Un bărbat de 50 de ani a fost ucis cu brutalitate chiar de prietenul lui, în urma unui conflict izbucnit dintr-un motiv aproape incredibil: sforăitul.

Cei doi s-au uitat împreună la un meci de fotbal, înainte de crimă

Incidentul a avut loc duminică noaptea, în locuința agresorului, un bărbat de 46 de ani. Mai mulți localnici se adunaseră acolo pentru a urmări un meci de fotbal și pentru a consuma alcool. Pe fondul petrecerii, atmosfera s-a destins inițial, însă lucrurile au degenerat rapid.

Potrivit surselor din anchetă, victima, aflată în stare avansată de ebrietate, ar fi adormit în timpul serii, moment în care a început să sforăie zgomotos. Acest lucru i-ar fi deranjat pe ceilalți bărbați din încăpere, iar între el și gazdă s-ar fi iscat o discuție aprinsă.

Atac cu un topor

Într-un moment de furie, proprietarul casei ar fi ridicat un topor și l-ar fi lovit de mai multe ori pe prietenul său adormit. Ceilalți participanți, șocați de agresivitatea atacului, au alertat autoritățile.

Echipaje de poliție și ambulanță au ajuns rapid la fața locului, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru victima de 50 de ani. Moartea acesteia a fost declarată pe loc.

Bărbatul de 46 de ani a fost ridicat de polițiști și dus la audieri. Procurorii au deschis dosar penal pentru omor și continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la gestul extrem.