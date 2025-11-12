Potrivit autorităților ruse, totul s-a petrecut pe 8 noiembrie, când victima a observat un individ care sustrăgea sticle de alcool de pe rafturi. Hoțul a fugit din magazin, iar bărbatul a decis să-l urmărească. Cei doi s-au luat la bătaie în stradă, iar în timpul încăierării, hoțul a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe cel care încerca să-l oprească.

Victima, grav rănită în zona abdominală, a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze viața.

Principalul suspect, un localnic de 31 de ani, a fost reținut

Anchetatorii din cadrul Comitetului de Investigații al Federației Ruse au demarat o amplă anchetă și au reușit să identifice rapid principalul suspect: un bărbat de 31 de ani, rezident al orașului. Acesta a fost reținut și urmează să fie judecat pentru omor, faptă care, potrivit legislației ruse, se pedepsește cu până la 15 ani de închisoare.

În cadrul investigației, polițiștii au audiat martorii și locuitorii din zonă și au dispus mai multe expertize medico-legale pentru a clarifica toate circumstanțele tragediei.

Val de reacții pe rețelele sociale: „A plătit cu viața pentru un gest de curaj”

Moartea bărbatului a stârnit emoție și revoltă în mediul online. Zeci de oameni i-au adus un omagiu anonimului care a avut curajul să intervină atunci când ceilalți ar fi întors privirea.

„A vrut să facă un bine și a murit pentru asta. În ziua de azi, e din ce în ce mai riscant să te implici”, a scris un utilizator. Alții au remarcat curajul victimei, spunând că astfel de gesturi sunt tot mai rare: „Puțini mai au tăria să acționeze pentru dreptate. Din păcate, el a plătit cel mai scump preț.”