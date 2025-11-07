Polițiștii din Mizil au deschis un dosar de furt calificat după ce, pe 4 noiembrie, un angajat al Primăriei a sesizat că persoane necunoscute au pătruns fără drept în curtea instituției și au sustras o cantitate semnificativă de material lemnos.

Scândura furată, care măsura 1,70 metri și avea o valoare estimată între 700 și 800 de lei, era destinată confecționării noilor bănci pentru domeniul public al orașului.

În urma activităților investigative și de cercetare penală, polițiștii au reușit să identifice autorii. Pe 6 noiembrie, în baza unui mandat de percheziție domiciliară, au fost identificate două tinere din Mizil, în vârstă de 22, respectiv 28 de ani. Materialul lemnos a fost găsit în posesia acestora și a fost restituit integral administrației locale.

Ca urmare a probatoriului administrat, una dintre autoarele furtului a fost reținută pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată Parchetului competent cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Polițiștii din cadrul Poliției județului Prahova continuă cercetările în acest caz.