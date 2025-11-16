Crimă în Galați: o adolescentă de 17 ani, ucisă cu sânge rece în casă. Iubitul acesteia l-a înjunghiat pe criminal

O adolescentă de 17 ani a fost ucisă într-un apartament din municipiul Galați, iar un tânăr înjunghiat a fost găsit la fața locului de polițiști, conform informațiilor comunicate duminică dimineața de IPJ Galați.

Polițiștii au fost sesizați prin 112 de către un bărbat de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunțat că și-a găsit concubina în stare de inconștiență într-un apartament situat într-un bloc din Galați.

„La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, prin intermediul numărului unic de urgenţă 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunţat că şi-a găsit concubina în stare de inconştienţă, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galaţi. (...) În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconştienţă. La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia”, a transmis IPJ Galaţi.

La sosirea echipajului de poliție, s-a confirmat prezența tinerei de 17 ani, originară din Tecuci, care se afla în stare de inconștiență. Echipajul SMURD a intervenit cu manevre de resuscitare, dar, din păcate, tânăra a fost declarată decedată.

În același imobil, polițiștii au găsit un bărbat în vârstă de 26 de ani, cu urme de violență pe corp. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale specializate. Se pare că bărbatul care o cunoștea pe fată a fost înjunghiat după ce a comis crima, fiind acum internat în unitatea medicală.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele în care a avut loc tragedia.