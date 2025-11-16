Polițiștii au fost sesizați prin 112 de către un bărbat de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunțat că și-a găsit concubina în stare de inconștiență într-un apartament situat într-un bloc din Galați.

„La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, prin intermediul numărului unic de urgenţă 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunţat că şi-a găsit concubina în stare de inconştienţă, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galaţi. (...) În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconştienţă. La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia”, a transmis IPJ Galaţi.

În același imobil, polițiștii au găsit un bărbat în vârstă de 26 de ani, cu urme de violență pe corp. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale specializate. Se pare că bărbatul care o cunoștea pe fată a fost înjunghiat după ce a comis crima, fiind acum internat în unitatea medicală.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele în care a avut loc tragedia.