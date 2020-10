Dodon amenință că-l va extrăda pe Rizea, după dezvăluirile de la Realitatea Plus. Rizea: N-am comis nicio ilegalitate, Dodon a reacționat corect

Reacție de ultimă oră a președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, în urma dezvăluirilor făcute de Cristian Rizea în exclusivitate pentru Realitatea Plus. Dodon amenință că îl va extrăda pe Rizea dacă acesta nu are toate documentele legale. În replică, Rizea a declarat, în exlcusivitate la Realitatea Plus, că președintele moldovean a procedat corect cerând să se facă verificări, iar el nu are nicio temere, pentru că n-a comis nicio ilegalitate.

