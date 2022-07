Cineastul Bob Rafelson, regizorul unor filme precum "Five Easy Pieces" (1970), "The Postman Always Rings Twice" (1981) şi "Mountains of the Moon" (1990), co-creator al grupului pop The Monkees şi al serialului TV omonim, a murit sâmbătă la vârsta de 89 de ani, a anunţat pe Twitter cântăreţul Micky Dolenz, membru al acestei formaţii americane din anii '60, informează Reuters.