Procurorii anticorupție au inclus aceste dosare într-o selecție de anchete încheiate în luna septembrie 2025, în care s-a dispus trimiterea în judecată sau sesizarea instanței cu acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Cine sunt inculpații trimiși în fața instanței

Potrivit comunicatului transmis de DNA, procurorii Serviciului Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – Sectorul Aeroport Cluj-Napoca. Aceștia sunt Croitor Adrian-Filon, ofițer de poliție de frontieră cu grad de subcomisar, Nagy Elena-Georgiana, agent șef adjunct, și Horvat Cristina-Florentina, agent principal. Cei trei sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. În comunicatul transmis luni de DNA se menționează explicit aceste acuzații, formulate în baza probelor adunate de anchetatori.

Faptele pentru care sunt cercetați polițiștii

Conform datelor prezentate de procurori, la data de 10 iunie 2023, cei trei polițiști, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu s-ar fi sesizat cu privire la o trecere frauduloasă a frontierei de stat. Doi cetățeni nigerieni, care ar fi pătruns ilegal în România cu o zi înainte, la 9 iunie 2023, ar fi reușit să părăsească teritoriul țării. În loc să oprească tentativa, lucrătorii Poliției de Frontieră Cluj-Napoca ar fi permis ieșirea din țară, încălcând prevederile legislației privind regimul de trecere a frontierelor.

Cum s-a desfășurat întregul incident

În concret, cei doi cetățeni extracomunitari ar fi intrat ilegal în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj-Napoca, pe 9 iunie 2023. A doua zi, 10 iunie, aceștia ar fi încercat să iasă din țară prin același punct, prezentând la control pașapoarte eliberate de autoritățile nigeriene pe numele altor persoane. Potrivit procurorilor, metoda folosită a fost cea a substituției de identitate, prin care au prezentat documente care nu le aparțineau.

Explicațiile oferite la momentul controlului

La intrarea în țară, cei doi bărbați au declarat că vin în România pentru a participa la o activitate artistică ce urma să aibă loc în seara de 9 iunie 2023 într-un local din Cluj-Napoca. Aceștia au precizat că intenționau să părăsească țara a doua zi. Pe 10 iunie, la plecarea din România, s-au prezentat pentru îmbarcare pe un zbor cu destinația Bergamo, Italia.

Neregulile descoperite de polițiști

În timpul controlului de ieșire, lucrătorii Poliției de Frontieră au observat diferențe între fotografiile din pașapoarte și persoanele aflate la ghișeu. Acest detaliu a condus la solicitarea unui control suplimentar. Verificările au fost efectuate de agentul șef adjunct de poliție Nagy Elena-Georgiana, care, potrivit DNA, nu ar fi constatat existența unor probe privind substituirea de persoane care să impună măsuri legale.

Finalizarea anchetei și trimiterea în instanță

După finalizarea investigației, procurorii DNA au decis trimiterea dosarului de urmărire penală spre judecare la Tribunalul Cluj. Această cauză face parte dintr-o serie de dosare penale instrumentate de Serviciul Teritorial Cluj, care au vizat fapte de corupție și abuz în serviciu comise de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

