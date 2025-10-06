Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Marius Voineag, a declarat că este „foarte sigur” de soliditatea dosarului în care fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informaţii (SRI), Florian Coldea, a fost trimis în judecată alături de fostul general Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci.

„E un dosar pe care l-am urmărit îndeaproape”

„Cu siguranţă, da. Sunt foarte sigur de treaba asta, pentru că e un dosar pe care l-am urmărit îndeaproape. A fost un dosar de mare impact public, dar a fost un dosar prudent lucrat şi de către procurorul de caz”, a afirmat Marius Voineag.

Declaraţia vine în contextul în care ancheta DNA, deschisă la începutul anului, a vizat suspiciuni de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă şi spălare de bani. Potrivit rechizitoriului, inculpaţii ar fi intermediat, prin influenţă şi conexiuni instituţionale, intervenţii pentru obţinerea de avantaje economice şi juridice.

Întrebat despre bunurile puse sub sechestru, şeful DNA a confirmat că valoarea totală depăşeşte 2 milioane de lei, reprezentând atât sume în euro, cât şi în moneda naţională.

Sechestre de 500.000 de euro și 1,5 milioane de lei

„Cred că sechestre sunt cam 500.000 de euro şi 1,5 milioane de lei la toţi inculpaţii trimişi în judecată de către DNA. Pentru ce acuzaţii am formulat, a fost limita maximă în care noi ne-am dus în ceea ce priveşte sechestrele”, a explicat Voineag.

El a adăugat că instituirea acestor măsuri a fost proporţională cu prejudiciul rezultat din infracţiunile investigate: „În esenţă, dosarul a vizat un trafic de influenţă care a generat produs infracţional.”

„Adevărul judiciar trebuie validat de instanţă”

Marius Voineag a afirmat că DNA a administrat un volum amplu de probe, inclusiv numeroase declaraţii considerate utile în demonstrarea acuzaţiilor. „Au fost foarte multe declaraţii şi în dosar foarte utile. Însă, după cum bine ştiţi, în tot ceea ce am făcut în anii ăştia, mi-am dorit ca adevărul judiciar să fie validat de către judecători”, a spus procurorul-şef.

El a subliniat că miza finală a anchetei nu este doar trimiterea în judecată, ci obţinerea unei decizii definitive care să confirme acuzaţiile: „Fiind un dosar pe masa dânşilor, îmi doresc foarte mult ca ei să ia decizia cea mai bună în consecinţă. Noi opinia ne-am format-o din moment ce am trimis rechizitoriul în faţa instanţei.”