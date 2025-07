"Dosarul va fi înaintat către Tribunalul Prahova, unde se va judeca contestația făcută de dl procuror. Deocamdată n-o vedem (motivarea - n.r.). S-ar putea să o depună ulterior. Astăzi a formulat doar contestația.

Și eu sunt curios cum o să o motiveze pentru că, din punctul meu de vedere, față de susținerile din fața instanței de fond, nu există niciun fel de justificare.

Se dovedește încă o dată că DNA lucrează cu dublă măsură. În cursul zilei de ieri eu am adus în discuție cazul în care DNA nu a făcut contestație - cazul Remus Truică. Mai mult decât atât, au și dat un comunicat cei de la DNA că ei nu fac contestație dacă nu sunt motive serioas eși nu e o justificare serioasă.

Se dovedește încă o dată că în cazul dnei Udrea se lucrează cu alte unități de măsură. Legea se aplică diferit doar pentru că o cheamă Udrea.

Întrebat dacă putem vorbi despre un exces de zel din partea procurorului de caz și dacă știe când va fi judecată contestația, avocatul a răspuns că se așteaptă ca acest lucru să se întâmple într-o săptămână sau 10 zile.

"Sper într-o soluție bună de la Tribunalul Prahova. Am mai avut spețe în ultima perioadă, chiar ale dnei Udrea, și am constata și promptitudine, dar și corectitudine din partea acestei instanțe", a declarat miercuri dimineață, pentru Realitatea PLUS, Vernonel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea", a adăugat avocatul.