Radar „indezirabil” în Varșovia

Radarul a fost instalat pe Bulevardul Aleja Jerozolimskie în noiembrie 2024, cu scopul de a supraveghea respectarea limitei de viteză de 50 km/h. În doar câteva săptămâni de funcționare, aparatul a identificat aproximativ 8.000 de încălcări ale regulilor rutiere într-o singură lună, ceea ce a generat un val de nemulțumire în rândul unor șoferi.

Prima tentativă de distrugere a avut loc în februarie 2025, când radarul a fost serios avariat, pagubele fiind estimate la aproximativ 30.000 de zloți, echivalentul a 7.000 de euro. După ce a fost reparat și repus în funcțiune, aparatul a fost atacat din nou în aprilie, de această dată fiind distrus cu un obiect contondent. Deși camerele de supraveghere din zonă au surprins incidentul, autorii nu au fost identificați.

Pentru a preveni alte acte similare, autoritățile au reinstalat radarul pe 23 decembrie 2025, echipându-l suplimentar cu un sistem video de monitorizare permanentă. Măsura nu a descurajat însă vandalismul. La începutul lunii ianuarie, dispozitivul a fost din nou deteriorat, fiind stropit cu vopsea.

Reprezentanții Centrului de Supraveghere Automată a Traficului Rutier (CANARD) au anunțat că imaginile surprinse de camera de protecție vor fi analizate, iar dovezile vor fi transmise poliției pentru identificarea celor responsabili.

În ciuda incidentelor repetate, autoritățile nu intenționează să renunțe la dispozitiv. Radarul este asigurat și va fi repus în funcțiune. „Faptul că a fost vandalizat de trei ori demonstrează că își face treaba și deranjează pe cei care nu respectă regulile de circulație. Prezența lui contribuie la creșterea siguranței rutiere în zonă”, au transmis oficialii.