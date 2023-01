Dieta de detoxifiere. Dupa o perioada de excese alimentare este foarte indicat sa iti ajuti corpul sa elimine toxinele acumulate. Potrivit nutritionistului, cura de detoxifiere se face cu multe fructe si legume proaspete. Acesta atentioneaza insa ca nu trebuie sa depaseasca o saptamana.

Secretul dietei de detoxifiere sta in alimentele pe care le comsumi. Astfel, trebuie sa elimini grasimile, in special cele de origine animala si sa ai tot trei mese pe zi si doua gustari. Un astfel de regim este benefic nu doar pentru silueta, ci si pentru:

piele - previne imbatranirea prematura;

ficat si rinichi - ajuta la buna functionare a acestora;

sange si colesterol - normalizeaza presiunea;

artere - benefic in procesul de curatare a acestora.

In plus da energie si vitalitate sexuala, faciliteaza digestia, creste capacitatea de concentrare si imbunatateste memoria.

Dieta de detoxifiere. Alimentele care curata organismul

Din lista alimentelor care ajuta la eliminarea toxinelor fac parte:

1. Iaurtul: constituie o pretioasa sursa de calciu si contine lactobacili care se stabilesc in intestin si-l protejeaza de actiunea microorganismelor periculoase;

2. Uleiul de masline extra-virgin: reduce nivelul colesterolului si al trigliceridelor din sange;

3. Rosiile: protejeaza vasele sanguine si sistemul imunitar, intrucat sunt foarte bogate in vitamina C. Contin, de asemenea licopen, o substanta cu efecte antiinflamatorii si antiimbatranire;

4. Fibrele: se gasesc in foarte multe fructe, legume, paine si paste integrale. Fibrele ajuta organismul sa elimine toxinele, inlesnesc functionarea intestinelor si incetinesc absorbtia grasimilor si zaharurilor in organism;

5. Apa: este un element fundamental in procesul de purificare a organismului. Consumul a 2 litri de apa zilnic, permite eliminarea toxinelor prin intermediul rinichilor. Daca nu reusesti sa te "imprietenesti" cu apa, poti opta pentru ceaiuri calde neindulcite;

6. Vitaminele: nu sunt doar aliatele siluetei, ci si ale pielii, redandu-i luminozitatea, in special vitaminele E, A si C. Acestia sunt trei antioxidanti puternici, care combat actiunea radicalilor liberi. Vitamina E protejeaza tesuturile impotriva imbatranirii si se gaseste in ficat, strugurii rosii si in toate grasimile nesaturate: uleiul de masline, uleiul din germeni de grau, soia sau floarea-soarelui. Necesarul zilnic este de 8 mg (jumatate de strugure rosu, 100 g de ficat, o lingurita de ulei de floarea-soarelui). Vitamina A ajuta la buna functionare a celulelor pielii si combate ridurile. In alimentele de origine animala se gaseste foarte putin (ficat), dar exista sub forma de betacaroten in multe legume: ardei, morcovi, dovleac si in legumele cu frunzele de un verde inchis, de exemplu spanac. Necesarul zilnic este de 700 micrograme (3 ardei, un morcov, 120 g de dovleac). Vitamina C favorizeaza formarea colagenului. Se gaseste in legumele de culoare verde inchis, ardei, rosii, kiwi, capsune. Necesarul zilnic este de 60 mg (o portocala, 110 g capsuni, 2 rosii, o jumatate de ardei).

Dieta de detoxifiere. Dieta care te purifica

Regimul de detoxifiere poate sa contina ceaiuri, iaurt, cat mai multe fructe si legume, dar trebuie sa renunti la alcool si tutun.

Iata trei exemple de astfel de diete:

1. Dieta de detoxifiere de 7 zile

Imediat ce te trezesti:

1/2 lamaie stoarsa intr-un pahar cu apa calduta

1 lingura seminte de in macinate si amestecate cu apa

Micul dejun:

pune in blender 1 para si putin lapte de orez

suplimente alimentare: vitamina C

Variante pentru gustari:

suc de mar diluat cu putina apa

apa plata

supa de legume

telina sau humus

Pranz

supa de legume

broccoli fiert la abur cu seminte de susan si sfecla, stropite cu zeama de lamaie. Se poate fierbe si putin orez brun.

suc de mere

suplimente alimentare: multivitamine.

Variante pentru gustari:

ceai din radacina de papadie

morcov cu humus

Cina:

salata cu legume: ardei rosu, anghinare, varza de Bruxelles amestecate cu un sos din usturoi, zeama de lamaie si ulei de masline;

supa de legume.

2. Dieta de detoxifiere pe baza de orez (7 zile)

Baza acestui regim este foarte simpla: poti manca primele 3 - 4 zile orez fiert cu legume, cele mai indicate fiind: ceapa, morcovii, dovleceii, mararul si telina. In urmatoarele trei zile, treci la un meniu normal care sa contina: supa de legume, orez fiert, legume la gratar (evita insa: rosiile, vinetele, ciupercile si ardeii), ca fel principal pentru pranz si cina si fructe, pentru gustari si mic-dejun. Toata saptamana trebuie sa consumi 2 litri de apa zilnic, la temperatura camerei.

3. Dieta de detoxifiere de 3 zile

Mic-dejun: musli cu suc proaspat de grapefruit sau salata de fructe proaspete.

Pranz: salata de cruditati cu seminte de dovleac

Cina: ghiveci de legume sau salata de telina cu miez de nuca.

Dieta de detoxifiere. Dupa detoxifiere, alimentatie normala, pentru oameni sanatosi!

Potrivit nutritionistului, dupa o cura de detoxifiere "trebuie sa trecem la un regim normal pentru oameni sanatosi". Astfel, poti incepe sa reintroduci in meniul zilnic carnea. "Pentru ca suntem in sezonul rece, trebuie sa ne ajutam organismul si putem sa consumam alimente cu densitate energetica mai mare", ne sfatuieste Prof. Dr. Mencinicopschi. "Se poate consuma peste de 2- 3 ori pe saptamana si, de asemena, carne de porc slaba, la fel, de 2 -3 ori pe saptamana", mai recomanda specialistul.

Daca doresti sa slabesti, iata un meniu usor pentru care poti opta dupa detoxifiere:

Mic-dejun: o cana de lapte degresat (200 ml); 40 g paine integrala.

Gustare: un iaurt slab (125 g); 250 g fructe, la alegere: prune, pere, kiwi, portocala.

Pranz: supa de legume sau orez cu legume; salata de rosii cu ulei de masline si suc de lamaie; un fruct.

Gustare: o cana de ceai neindulcit; 200 g fructe.

Cina: 130 g peste fiert sau la gratar cu lamaie sau carne de pui; 200 g legume fierte, la alegere: spanac, morcov, conopida, varza; 25 g paine integrala.