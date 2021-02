„Hai să vă spun de ce s-au speriat. Cu două zile înainte de scandal, am primit un telefon, telefoanele noastre sunt asculate. Era cineva din partea domnului Dragnea. Vă mai aduceți aminte de domnul Dragnea? OG 13... PSD real? Mi s-a comunicat că împotriva lui se petrec abuzuri la penitenciar și mi se solicită să mă duc să văd halul în care este tratat. Și am acceptat. Săptămâna aceasta trebuia să mă duc la penitenciar să văd cum nu se respecta legea în penitenciare, că am nenorocit penitenciarele cu sesizări. Eu săptămâna asta trebuia să mă duc la Dragnea să văd abuzurile. (...)

Da, domnule Dragnea, se pare că nu sunt lăsată să vin la dumneavoastră să văd halul în care își bat joc de dvs. și de ceilalți deținuți. Să-ți bați joc de un om, să-l umilești, să-l pui să spele WC-uri, asta faceți cu deținuții... asta este România? Cumva tot ajung la domnul Dragnea”, a spus Diana Șoșoacă într-un live pe Facebook, duminică noapte.