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Dezvăluiri șocante în cazul bebelușului dispărut din maternitatea Bacău. Micuțul n-ar fi fost răpit, ci VÂNDUT - SURSE
Mama a fost cea care a dat alerta
Publicat28 apr. 2025, 09:32
Actualizat28 apr. 2025, 12:50
SursăRealitatea Plus
Ies la iveală detalii șocante în cazul bebelușului dispărut din maternitatea Bacău. Deși inițial s-a crezut că micuțul ar fi fost răpit, anchetatorii au acum informații că, de fapt, micuțul a fost VÂNDUT, potrivit unor surse apropiate cazului.
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