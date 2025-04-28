Dezvăluiri șocante în cazul bebelușului dispărut din maternitatea Bacău. Micuțul n-ar fi fost răpit, ci VÂNDUT - SURSE

Publicat 28 apr. 2025, 09:32 Actualizat 28 apr. 2025, 12:50 Sursă Realitatea Plus

Ies la iveală detalii șocante în cazul bebelușului dispărut din maternitatea Bacău. Deși inițial s-a crezut că micuțul ar fi fost răpit, anchetatorii au acum informații că, de fapt, micuțul a fost VÂNDUT, potrivit unor surse apropiate cazului.

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