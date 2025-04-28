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Dezvăluiri șocante în cazul bebelușului dispărut din maternitatea Bacău. Micuțul n-ar fi fost răpit, ci VÂNDUT - SURSE

Mama a fost cea care a dat alerta

Mama a fost cea care a dat alerta

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 apr. 2025, 09:32
Actualizat28 apr. 2025, 12:50
SursăRealitatea Plus

Ies la iveală detalii șocante în cazul bebelușului dispărut din maternitatea Bacău. Deși inițial s-a crezut că micuțul ar fi fost răpit, anchetatorii au acum informații că, de fapt, micuțul a fost VÂNDUT, potrivit unor surse apropiate cazului.

Surse judiciare au declarat, luni, că bebelușul nu ar fi fost răpit, ci luat din maternitate cu acordul mamei, care ar fi avut o înțelegere cu tânăra de 19 ani, potrivit Realitatea Plus.

Astfel, mama în vârstă de 33 de ani, care se afla la a patra naștere, s-ar fi înțeles cu tânăra de 19 ani să-i vândă cumpere unul dintre gemeni în schimbul sumei de 5 mii de lei.

Mai mult decât atât, cu o zi înainte ca femeia să nască, cele două s-ar fi întâlnit în gara din Bacău, iar mama băieților ar fi primit un "avans" de 3 mii de lei de la cea care urma să-i "cumpere" unul dintre copii.

A fost găsit bebelușul dispărut din maternitatea Bacău. Motivul răpirii acestuia pare desprins din dramele cinematografice

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