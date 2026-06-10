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Politica· 1 min citire
PSD vrea la guvernare fără PNL și USR. Noile condiții puse de social-democrați - SURSE
10 iun. 2026, 11:22
Sigla PSD
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net
PSD pune condiții și n-ar mai vrea guvernare cu PNL si USR. Pe surse citate de Realitatea Plus, PSD și-ar fi exprimat poziția de a nu mai colabora într-o formulă de guvernare, dar își doresc în continuare un guvern pro-occidental.
Reacția vine după ce PNL și USR au anunțat și ele că nu mai doresc să facă parte din nicio formulă de guvernare alături de social-democrați.
Tot pe surse a apărut informația că președintele Nicușor Dan ar intenționa să propună o nouă variantă de guvern al fostei coaliții, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să mobilizeze suficiente voturi pentru formula de cabinet tehnocrat.
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