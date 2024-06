„Am fost la Londra și ne-am întâlnit cu Lordul John Rid, fostul ministru al Apărării din Marea Britanie și reprezentant al acestei firme, eu m-am dus imediat și le-am zis ce vreau să fac, ei au zis bine, bravo, că ne atacă rușii.

Dar chiar tot ce făceați îi cereați voie lui Coldea?

Îl informam

De ce simțeați nevoia, simțeați că sunteți protejați?



Da, și speram că în cazul în care o iau pe o pistă greșită, să-mi zică ce și cum, și merg cu Adi Thiess și băiatul ăsta la Viena, de acolo vine o mașină și ne duce la Bratislava si ne duce la summit-ul NATO, acolo ne-am văzut cu tot staff-ul de conducere al acestei firme americane, de cybersecurity și președintele acestei firme era fost director adjunct al CIA tot staff era CIA etc, oamenii erau pe față, scria pe cărțile de vizita.

Această firmă a făcut un coffe break cu secretarul general al NATO, am dat și eu mâna cu el, ala venise probabil pentru ăștia, ei sa arate ce smecheri sunt si eu totuși am venit la ei si le am zis, si m au băgat la pușcărie” - Dorin Cocoș, declarații Culisele Statului Paralel.