Medicul Alexandru Rafila, favoritul PSD la funcția de premier sau ministru al Sănătății, a comentat răsturnarea de situație din tabăra liberalilor, care a adus țara în fix același punct în care ne aflăm încă de la începutul lui septembrie. În context, Rafila a spus că decizia liberalilor de a-i cere lui Nicolae Ciucă depunerea mandatului de premier desemnat, poate fi considerrată "o oportunitate politică pentru PSD". "Important este să discutăm despre ce oportunități are România. În mod evident, are nevoie de un guvern care să fie susținut de o majoritate solidă", a arătat Rafila, într-o declarație pentru Realitatea PLUS.