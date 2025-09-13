Deja vorbim de un dezechilibru la nivel național între numărul pensionarilor și numărul celor activi în câmpul muncii, iar scenariul în care creșterea vârstei de pensionare va fi aplicat este unul la care ar trebui să ne gândim, spun analiștii. Totul, pentru că în momentul în care decrețeii vor ieși la pensie, acest dezechilibru se va adânci.

Spre exemplu, în prezent, la nivel național sunt 8 pensionari ale căror pensii sunt plătite de 10 angajați activi în timpul muncii. În diferite județe, acest dezechilibru este și mai mare.

INS dă ca exemplu județul Teleorman, acolo unde vorbim despre 15 pensionari susținuți de 10 salariați.

Noua lege a pensiilor vorbește, de altfel, despre o posibilă creștere a vârstei de pensionare în următorii ani, asta în cazul în care va crește speranța medie de viață. Vor fi făcute mai multe evaluări și în cazul în care se va întâmpla acest lucru, atunci statul poate să vină cu astfel de măsuri prin care să crească vârsta de pensionare, dar și stagiul minim și stagiul complet de cotizare.

Pe de altă parte, specialiștii spun că statul ar trebui să vină în această perioadă cu diverse măsuri prin care să crească forța de muncă și să vină cu un echilibru în momentul în care vom asista la acest val de pensionări.