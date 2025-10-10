Instituția Prefectului județului Harghita a transmis vineri că starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru perioada 11 octombrie - 9 noiembrie, inclusiv.

Potrivit reprezentanților instituției, pe durata stării de alertă, autoritățile vor mobiliza toate forțele și resursele necesare pentru executarea lucrărilor care se impun și vor informa populația și localitățile învecinate despre evoluția situației.

Accesul în zona afectată, inclusiv în Canionul de Sare, rămâne interzis, iar autoritățile locale vor acorda asistență persoanelor și gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat, dacă situația o va impune, precizează sursa citată.

Totodată, în informarea Instituției Prefectului se mai arată că ''este asigurată monitorizarea permanentă a evoluției fenomenului în perimetrul minier din comună, a parametrilor apei din pârâul Corund și cursurile de apă din aval, de către Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM - Salina Praid, Comitelul Local pentru Situații de Urgență Praid și Inspectoratul pentru Situații de urgență Oltul al județului Harghita''.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a instituit pentru prima dată stare de alertă în localitate pe 8 mai, când au început infiltrațiile în subteran, în urma ploilor abundente.

Ulterior, după inundarea salinei de apele pârâului Corund, starea de alertă a fost prelungită în fiecare lună.