”Instituția Prefectului - Județul Mureș informează că starea de alertă instituită în zona Târnava Mică a fost prelungită cu încă 30 de zile, începând cu data de 29 septembrie 2025, pe raza unităților administrativ-teritoriale Târnăveni, Adămuș, Băgaciu, Gănești și Fântânele. Măsura a fost adoptată pentru a proteja populația și mediul, având în vedere riscurile generate de poluarea cu cloruri a râului Târnava Mică. Apa din rețeaua publică nu este potabilă și poate fi utilizată doar pentru igienă personală și scopuri menajere, conform recomandărilor Direcției de Sănătate Publică”, a transmis Instituția Prefectului - Județul Mureș, într-un comunicat de presă.

Prefectura Mureș anunță că autoritățile locale din zonele afectate au obligația să asigure minimum 5 litri/persoană/zi de apă potabilă, prin distribuirea apei îmbuteliate și prin rezervoarele amplasate pe teren, iar, în caz de nevoie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Aquaserv pot suplimenta transporturile de apă cu cisterne.

”Compania Aquaserv SA Târgu Mureș monitorizează zilnic valorile clorurilor și sodiului din apa brută și din rețeaua de distribuție, iar rezultatele sunt publicate pe site-ul oficial al companiei, pentru informarea transparentă a populației (...). Instituțiile județene și autoritățile locale rămân mobilizate pentru monitorizarea situației și aplicarea măsurilor stabilite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mureș. Prefectul județului Mureș va continua să informeze cetățenii cu privire la evoluția situației și la deciziile adoptate”, au mai transmis reprezentanții instituției.