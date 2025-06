”Ieri am cerut o informare din partea Prefecturii județului Harghita să ne informeze cu tot ce s-a întâmplat până astăzi în județul Harghita la Salina Praid. Sincer să vă spun, nu am primit nici de la Salrom, nici de la nimeni, nicio informare oficială despre incident și despre ce s-a întâmplat la mină. Ceea ce vedem astăzi este faptul că a crescut foarte tare salinitatea în Târnava Mică în ceea ce privește județul Mureș și asta mă doare cel mai mult (...) Informație oficială în scris nu am primit nimic despre, hai să zicem, catastrofa sau ce s-a întâmplat la mina de la Praid”, a anunțat prefectul județului Mureș, Barabási Antal-Szabolcs.

Între timp, uzina de apă din Târnăveni a fost oprită, vineri dimineață, la ora 7:00, iar rezervoarele de rețea s-au golit după câteva ore, astfel încât comunele din jur ar mai putea avea apă până sâmbătă, după care oamenii vor rămâne fără apă la robinete.

Deocamdată, la captarea de la Fântânele situația pare mai bună, în sensul că populația ar mai putea avea apă și sâmbătă.

”Valul de salinitate a ajuns azi dimineață, pe la orele 6:00, la nivelul captării din Târnăveni. La ora 7:00, în dimineața aceasta, am oprit uzina de apă din Târnăveni. Din acest moment, după vreo trei-patru ore deja în Târnăveni stocurile, ce erau în rezervoare, erau epuizate. În momentul de față, municipiul Târnăveni este fără apă în rețea. Cât privește UAT-urile din jur, acolo situația e puțin mai bună. Având rezervoarele proprii, încă o să mai reziste în ziua aceasta și poate și mâine (...). Cât privește uzina din Fântânele, față de ieri, din rezervele de apă brută încă în curtea uzinei de apă încă funcționăm și am început din dimineața aceasta să mai alimentăm cu cisterne direct rezervorul de unde se pompează în rețea. Încercăm la Fântânele să mai câștigăm timp, poate ziua de mâine și poimâine încă putem. Putem merge cu uzina funcțional în acest moment (...). Încercăm să găsim soluții foarte urgente în ceea ce privește măcar pe Fântânele și pe Târnăveni (...). Încercăm cu ajutorul celor de la ISU, care ne-au mai ajutat cu cisterne să încercăm să facem față la încărcarea rezervoarelor amplasate pentru apă potabilă. În afară de cele de apă potabilă, după ce am înțeles, mai sunt și amplasate de către primărie rezervoare pentru apă menajeră ce vor fi alimentate cu alte mașini”, a declarat directorul Aquaserv Mureș, Sipos Levente, într-o conferință de presă.

Totodată, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Mureș, Ovidiu Ianculescu, a explicat că după creșterea salinității apei s-au suplimentat golirile din barajele cu apă dulce, care ar putea duce la o diluție a salinității pe cursurile de apă.

”Partea de Praid a cursului de apă este administrată de către ABA Mureș, prin SGA Mureș. Este cunoscută cauza acestei situații prin care trece și județul Mureș și probabil se va perpetua și pe raza celorlalte județe până la ieșirea din țară a râului Mureș. Au fost cauze și naturale, și cauze umane. Este o anchetă în curs care va stabili exact cine este vinovat de tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Ce pot să vă spun din partea ABA Mureș, se monitorizează de foarte mult timp, atât cantitativ, cât și calitativ, cursurile de apă, în speță pârâul Corund, care produce această catastrofă cu repercursiuni asupra cursului principal în care se varsă râul Târnava Mică. Monitorizăm din oră în oră indicatorul conductivitate pe pârâul Corund în amonte de confluența cu râul Târnava Mică și imediat în aval de această confluență, pe Târnava Mică și în multe alte secțiuni, până la ieșirea din din țară. Am avut un vârf al acestui indicator ieri noapte, la ora 2:00, valoare extrem de mare, din păcate”, a spus Ovidiu Ianculescu.

Directorul SGA Mureș a arătat că nivelul sării din Târnava Mică scade sau crește în funcție de ceea ce se întâmplă pe șantierul de la Praid, unde se înregistrează fluctuații din cauza unor prăbușiri ale plafonului minei.

”În funcție de ce lucrări au loc acolo, în funcție de alte cauze naturale - prăbușiri, mici prăbușiri sau în ultima perioadă mai mari - au loc fluctuații de nivel pe râul Corund. Dacă în amonte de masivul de sare avem un debit constant, în aval de masivul de sare constatăm fluctuații de trei-patru centimetri, o dată la două ore (...). Nu știm cât timp va mai dura această situație în momentul de față. Colegii mei, din ce au reușit să afle, ca și mortalitate piscicolă preponderent este între Sărățeni și Sângeorgiu de Pădure, sunt undeva la 50 kilograme de pești care au fost identificați până acum. La început mor peștii mici, după care s-ar putea să fie și exemplare mai mari care n-au reușit să migreze spre aval”, a subliniat directorul SGA Mureș.

La rândul lor, membrii CJSU Mureș au menționat că se vor instala plase pentru colectarea peștilor morți și a atras atenția populației că este interzis consumul acestor pești, fiindcă pot cauza grave probleme de sănătate.