O familie întreagă și-a pierdut viața într-un accident înfiorător, în timp ce se întorceau de la Sfânta Parascheva.

În urma impactului patru persoane au murit, un bărbat de 35 de ani, o femeie de 30 de ani și doi copii de 9 și 14 ani.

Accidentul s-a produs pe drumul DN2-E85, în afara localității Săbăoani, județul Neamț și se pare că tatăl nu ar fi respectat indicatorul de oprire.

Un băiat de 11 ani, nepotul familiei şi pasager în autoturism, a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la CPU Roman. Conducătorul autoutilitarei, un bărbat de 57 de ani, a fost preluat de un echipaj SAJ și transportat la CPU Roman.

Șoferul mașinii era în cârje, după un accident de muncă.

„Cunosc această familie. Tatăl a fost chiar ieri dimineaţă la mine, la primărie şi am stat de vorbă cu el. Asta-i viaţa, fugim şi nu ştim ce se întâmplă într-o clipă. Aveau mai multe probleme, cu terenuri, cu casa. A mai avut un accident înainte, a căzut de pe o schelă din ce am înţeles, era în cârje. Chiar m-am mirat cum a reuşit să urce scările la primărie. Am rugat un băiat să-l ajute să coboare când a plecat din biroul meu. Nu ştiu cum de s-a dus la Iaşi în situaţia în care era şi cum a condus maşina. A venit şi am discutat să-i dăm ajutorul pentru încălzire… Parcă nu-mi vine a crede, un băiat atât de tânăr!, a declarat primarul de Roznov, Vasile Pavăl, potrivit zch.ro.

Cum s-a produs accidentul

„Din primele cercetări efectuate de poliţişti a reieşit că, în timp ce un autoturism se deplasa pe drumul judeţean 208, dinspre Mirceşti, ajuns în intersecţia cu E85, ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară, condusă de un bărbat de 56 ani, din judeţul Prahova, în condiţii ce vor fi stabilite în cursul anchetei. Din nefericire, în urma evenimentului rutier, a rezultat decesul a patru persoane din Roznov, aflate în autoturismul în cauză, şi rănirea alteia”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subinspectorul Ramona Ciofu.