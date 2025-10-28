Un pas greșit care i-a schimbat viața

Totul s-a întâmplat în 2018, când femeia s-a împiedicat de o plăcuță metalică nesemnalizată aflată pe peronul stației Universitate. În urma căzăturii, tânăra s-a lovit la genunchiul drept și la mâna dreaptă, având nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale.

Deși părea un incident minor la momentul respectiv, durerile nu au dispărut. Chiar și la un an după accident, femeia se confrunta cu probleme persistente la brațul drept, potrivit actelor medicale depuse ulterior la dosar.

Procesul cu Metrorex: trei ani până la o sentință definitivă

Nemulțumită de lipsa de reacție a companiei, victima a decis să acționeze în instanță. În 2021, ea a depus o plângere împotriva Metrorex, acuzând compania că nu a asigurat întreținerea corespunzătoare și semnalizarea pericolului din zona respectivă.

După un proces îndelungat, magistrații i-au dat câștig de cauză. Instanța a stabilit că Metrorex poartă responsabilitatea pentru incidentul din 2018 și a dispus plata unei despăgubiri de 23.000 de euro, o sumă considerată excepțional de mare pentru un astfel de caz.

Un precedent important pentru siguranța publică

Hotărârea are potențialul de a crea un precedent juridic privind responsabilitatea autorităților și a companiilor publice în cazurile de neglijență.

Decizia transmite un semnal clar: infrastructura publică trebuie întreținută și semnalizată corespunzător, iar cetățenii au dreptul să fie despăgubiți atunci când sunt victimele unor astfel de neglijențe.

Metrorex, fără reacție oficială

Până la acest moment, Metrorex nu a emis un punct de vedere oficial cu privire la hotărârea instanței. Cazul a atras însă atenția publică, mai ales în contextul numeroaselor discuții despre starea de degradare și lipsa de mentenanță a unor stații de metrou din Capitală.

Pentru tânăra care a trecut prin ani de durere și procese, verdictul instanței înseamnă închiderea unui capitol dificil și recunoașterea dreptului la justiție.