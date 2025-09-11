Pentru a fi în siguranță, oamenii au fost coborâți din vagoane și conduși pe jos prin tunel, până la cea mai apropiată ieșire. Drumul nu a fost deloc ușor: pasagerii au înaintat prin semiîntuneric, pe un traseu dificil, mulți dintre ei târând după sine trolere și bagaje voluminoase. Imaginile surprinse de martori au ajuns rapid pe internet și au stârnit numeroase reacții.

Două turiste românce, martore la incident

Printre cei evacuați s-au aflat și două tinere din România, aflate în vacanță la Paris. Una dintre ele a filmat întreaga scenă, surprinzând coșmarul prin care au trecut călătorii.

Experiența neplăcută nu s-a încheiat însă odată cu ieșirea din tunel. Ajunse la hotel, româncele au descoperit că nu au curent electric în cameră. Chiar și așa, cele două au preferat să trateze întreaga aventură cu umor și au povestit întâmplarea ca pe o peripeție de călătorie pe care nu o vor uita prea curând.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă privind circumstanțele în care s-a produs incidentul de la metrou.