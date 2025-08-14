Stațiile de metrou din Capitală au fost împânzite cu mesaje ale Jandarmeriei, care fac apel la calm, după ce au devenit virale filmări cu patrule ale Brigăzii speciale de intervenție, inclusiv în vagoanele de tren pline cu călători. Unii dintre pasageri chiar au fost speriați de prezența acestora.









Potrivit anunțului oficial făcut de instituție pe pagina oficială de Facebook, prezența jandarmilor face parte din activitățile zilnice desfășurate pentru a garanta siguranța publică.



Totodată, reprezentanții Jandarmeriei au explicat că oamenii legii fac parte din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă este standard pentru acest tip de structură, fiind conceput pentru a asigura protecția și eficiența în orice situație.



Instituția îi încurajează pe călătorii de la metrou să interacționeze cu jandarmii și să le ceară ajutorul la nevoie.