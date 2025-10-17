Incidentul s-a petrecut în satul Docăneasa, unde mai mulți localnici s-au mobilizat pentru căutarea a doi copii, un băiat în vârstă de patru ani şi o fetiţă de opt ani care au plecat din casele lor şi nu au mai revenit.

Potrivit oamenilor legii, dispariţia celor doi minori a fost semnalată în jurul orei 18:30.

Câteva ore mai târziu, din păcate, micuții au fost găsiți înecaţi într-o baltă, pe malul apei fiind găsite hainele lor.

La ora publicării acestei știri, reprezentanții Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui informează că băiatul şi fata au fost scoşi din apă fără semne vitale şi echipajele medicale trimise la faţa locului le fac manevre de resuscitare.

”Copiii nu sunt fraţi şi au fost găsiţi de localnici. Erau dezbrăcaţi iar hainele erau pe malul apei. Au fost alocate la caz două ambulanţe SAJ B2 din Bârlad şi o ambulanţă ISU cu medic de la Vaslui. La acest moment se fac manevre de resuscitare la ambii copii”, transmit oficialii SAJ Vaslui.