”Secția de pompieri Huși a intervenit la un accident rutier produs la ieșire din municipiul Huși către Albița, unde un autoturism s-a răsturnat. Doi minori de 5 și 6 ani cu traumatism toracic și atac de panică, au fost preluați și transportați la Compartimentul de Primiri Urgențeal Spitalului municipal Huși de o ambulanță SAJ și de echipajul de prim-ajutor SMURD”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, Ionela Boghiță.

Pompierii militari au asigurat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor specifice în astfel de cazuri.

În acest caz, polițiștii de la Brigada Rutieră au deschis o anchetă și urmează să stabilească circumstanțele producerii accidentului.