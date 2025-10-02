Accident desprins din filmele de comedie. Și-a întins mâna după tichetul de parcare și și-a făcut mașina praf - VIDEO

A avut loc un accident de-a dreptul penibil în parcarea unui centru comercial din Târgu Jiu! O șoferiță a rupt o barieră și și-a făcut mașina praf în timp ce încerca să ia tichetul pentru parcare de la automat. 

Se pare că femeia a oprit prea departe de automatul pentru parcare, așa că a deschis portiera și a încercat să-și întindă mâna ca să ia tichetul. Din motive greu de înțeles, șoferița s-a sprijinit cu piciorul pe pedala de accelerație. 

Autovehiculul a demarat, a rupt bariera parcării situată la înălține, a lovit o altă mașină parcată și a căzut odată cu ea pe bulevard. 

Din fericire, nici șoferița și nici alte persoane nu au fost rănite. Cu toate acestea, polițiștii au amendat-o cu 810 lei pe femeie. Pagubele vor fi suportate de firmele de asigurări. 