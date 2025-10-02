”Din primele verificări a reieşit faptul că un bărbat, de 55 de ani a condus o autoutilitară pe strada Caraiman din municipiul Constanţa şi, ajungând la intersecţia cu bulevardul 1 Mai, a accidentat o minoră, de 6 ani, care s-ar fi angajat în traversarea străzii, prin loc nepermis, în timp ce s-ar fi aflat pe trotinetă”, a transmis, joi seară, IPJ Constanţa.

În urma impactului fetița a fost rănită și a fost transportată la spital.

Pentru a preveni astfel de evenimente, poliţiltii transmit că ”este crucial ca pietonii, în special copiii, să cunoască şi să aplice” următoarele reguli de bază:

- Traversarea se face exclusiv pe la trecerile de pietoni semnalizate cu marcaj "zebră" sau la culoarea verde a semaforului. În lipsa acestora, traversarea se poate face pe la colţul străzii, dar numai după o asigurare temeinică.

- Înainte de a păşi pe carosabil, opriţi-vă pe marginea trotuarului. Priviţi în stânga, apoi în dreapta şi din nou în stânga pentru a vă asigura că nu se apropie niciun vehicul.

- Niciodată nu traversaţi strada direct de pe trotinetă. Opriţi-vă pe trotuar, coborâţi de pe trotinetă şi pregătiţi-vă să traversaţi ca un pieton.

- Ţineţi trotineta de ghidon şi traversaţi strada mergând, respectând toate regulile menţionate mai sus.

- Nu ieşiţi brusc de pe trotuar în stradă. Vizibilitatea dumneavoastră poate fi redusă, iar şoferii ar putea să nu aibă timp să reacţioneze.