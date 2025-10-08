”În această dimineaţă, 8 octombrie a.c., în jurul orei 05:45, poliţiştii din cadrul Secţiei Nr. 5 Poliţie Rurală Voineşti au fost sesizaţi de o femeie cu privire la faptul că vecina sa, o femeie, de 43 de ani, din comuna Pietrari, s-a încuiat într-o cameră, împreună cu fiul său, în vârstă de 5 ani, şi a afirmat că se sinucide, dând foc încăperii”, anunţă, miercuri, IPJ Dâmboviţa.

Potrivit reprezentanților instituției, atunci când au ajuns la fața locului, poliţiştii au identificat două persoane decedate, respectiv femeia de 43 de ani şi fiul acesteia, în vârstă de 5 ani.

Cadavrele au fost preluate de către Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiilor.

În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și urmează să stabilească cauzele exacte în care a avut loc tragedia.