Polițianu a precizat că va face și un test PCR pentru confirmare.

”Două teste rapide consecutive pozitive, simptomele de care vorbeşte toată lumea, inclusiv pierderea gustului. O să fac şi test PCR, dar lucrurile sunt clare. Sunt, deci, nevoit să renunţ la live-ul din seara aceasta din seria \"Întreabă-mă orice\" şi, de asemenea, să reduc pentru o perioadă, cât mai scurtă sper, activitatea parlamentară şi comunicarea publică. Fiţi atenţi, purtaţi mască, multă sănătate”, a scris deputatul pe Facebook.

Polițianu a menţionat că nu s-a vaccinat deocamdată, dar că o va face după ce va scăpa de virus.

”Nu am reuşit să fac vaccin până acum, deşi eram în etapa a 2-a de vaccinare. Procedura de urmat în cazul meu este următoarea: angajatorul, adică Parlamentul, trimite lista la DSP. Următorul pas e să fiu sunat şi să mi se spună centrul de vaccinare din Prahova la care să mă duc. Nu s-a ajuns cu programarea până la mine, nu am fost sunat de la DSP, aşa că nici eu nu am sunat să mă programez pentru că nu am vrut să sar peste rând. După ce voi scăpa de virus, cu siguranţă mă voi vaccina cu prima ocazie care mi se va oferi”, a mai scris acesta.