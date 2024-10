Conform spuselor lui Cătălin Hideg, acesta i-a oferit un împrumut lui Laurențiu Reghecampf, iar antrenorul i-a trimis mai multe cecuri, despre care omul de afaceri nu este sigur că au acoperire.

Cătălin Hideg a menționat că nu este la curent cu acest aspect, deoarece nu a utilizat respectivele cecuri, iar disputele dintre el și Laurențiu Reghecampf nu s-ar fi soluționat până în prezent.

”Eu i-am împrmutat niște bani, iar el mi-a dat mie niște cecuri. Nu au fost nici până acum rezolvate problemele. Acestea sunt probleme între mine și el. Nu am folosit cecurile, nu știu dacă sunt cu acoperire sau nu. Din ce știu de la el, are o situație mai grea în momentul ăsta și nu am folosit acele cecuri, pentru că, probabil, i-aș fi făcut destul de mult rău. Am înțeles că ne vom lămuri în curând în legătură cu împrumutul pe care eu i l-am dat acum câțiva ani, fără să apelez la acele cecuri de care vorbiți”, a declarat Cătălin Hideg în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

Conform Adrianei Bahmuțeanu, prezentă în emisiune, este vorba de o sumă de 200.000 de euro.

