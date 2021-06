"După 23 de ani de activitate în PNL şi după ce am încheiat mandatul de 4 ani în care am fost vicepreşedinte PNL Bihor şi prim-vicepreşedinte PNL Oradea, mi-am depus demisia din PNL", a anunţat Lascu, pe Facebook

Întrebat de e-BIHOREANUL de ce a părăsit partidul, Lascu a dat exemplul unui politician care a ajuns al doilea pe lista senatorilor PNL și, ulterior, în Parlament, chiar în ziua în care s-a înscris în partid, la propunerea lui Ilie Bolojan.

"Consider că nu am reusit să punem meritocraţia pe primul loc în PNL, ci am pus norocul... Momentul retragerii mele trebuia să fie momentul când a fost preferat în cursa internă pentru senat, pentru un loc semieligibil la acel moment, o persoană nou înscrisă în PNL faţă de o persoană cu o vechime şi activitate incontestabilă." a explicat politicianul, explicând că a preferat să ducă la final mandatul de vicepreședinte.