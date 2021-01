Demisie de răsunet chiar în primele zile din anul 2021: Prefectul de Buzău a făcut anunțul

Prefectul județului Buzău, Leonard Daimian, și-a anunțat demisia pe Facebook.

„Astăzi am decis să îmi anunţ oficial demisia din funcţia de prefect al judeţului Buzău. Este o demisie de onoare! Am înţeles să fac acest lucru după ce Guvernul care m-a susţinut şi care a susţinut toate proiectele judeţului pe perioada în care eu am fost la conducerea Prefecturii a fost schimbat. Este o experienţă pe care o voi purta în suflet ca pe un dar! Plec cu sentimentul datoriei împlinite! A fost o onoare pentru mine să îmi servesc ţara şi pe buzoienii mei dragi!”, a scris pe Facebook Leonard Dimian.

„Am început un nou an, un nou capitol al vieţii noastre. Am încheiat 2020, un an dificil pentru noi toţi, în care am descoperit ceea ce contează cu adevărat: sănătatea şi oamenii dragi, care ne sprijină ori de câte ori avem nevoie. Anul ce tocmai s-a încheiat a fost o lecţie, ne-am trezit la realitate şi ne-am dat seama cât de fericiţi eram înainte de debutul pandemiei, câtă bucurie ne aduceau întâlnirile cu prietenii, vizitele la părinţi sau voioşia nepoţilor veniţi la bunici. Eu am păşit în 2021 mai optimist, cu speranţa că vom învinge pandemia de Coronavirus şi ne vom putea relua obiceiurile care ne făceau fericiţi”, a scris pe Facebook Leonard Dimian.

„Pandemia de COVID-19 a fost provocarea mandatului meu de prefect al judeţului Buzău. La câteva luni după ce am fost învestit prefect, în luna martie 2020, judeţul nostru înregistra primele cazuri pozitive de SARS CoV-2. De atunci, cea mai multă energie şi implicare au fost canalizate către măsurile menite să protejeze populaţia judeţului de acest temut virus. Consider că prin eforturile depuse şi prin măsuri uneori mai dure, am reuşit să ţinem în frâu răspândirea bolii şi, iată, că noul an găseşte judeţul nostru într-un scenariu verde, dacă ne raportăm la numărul de îmbolnăviri/1000 locuitori” a mai scris Dimian.