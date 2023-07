Consilierii de la Primăria Voluntari s-au adunat miercuri într-o ședință pentru a discuta propunerea edilului-șef al orașului legată de azilele de bătrâni, relatează Realitatea PLUS.

În plin scandal al „căminelor groazei”, Florentin Pandele a propus construirea unui nou centru pentru îngrijire bătrâni în Voluntari.

Se anunță o ședință tensionată la Consiliul local din Voluntari. Senatorul USR Ștefan Pălărie, membru al Comisiei pentru muncă din Senat, a anunțat că participă la ședință pentru a cere explicații primarului Voluntari în legătură cu noul centru.

„În plin scandal al zilelor groazei, dl Pandele tocmai propune sa mai construiasca inca unul aici in oras, sub patronajul său.

Cred că dl Pandele da dovada de nesimtire si se preface ca nu înțelege grozăviile petrecute in acest oraș si in aceste azile sau dl Pandele vrea sa cumpere bunavointa publica, invocand ca face lucruri pentru vârstnici. Deși exact aici pe raza acestui UAT s-au petrecut cele mai infiorătoare lucruri , poate, de la Revoluție încoace.

Credem ca nu este decat un exercițiu cinic de imagine.

De ieri până astăzi, ad-hoc, a fost propus acest proiect, care să atribuie din banii cetatenilor din Voluntari, 24 milioane de lei plus TVA, pe un proiect care sa propuna construcția unui nou azil de varstnici”, a declarat senatorul Ștefan Pălărie.

Potrivit statisticilor, căminele de bătrâni au devenit o afacere foarte bănoasă în ultimii ani. Subventia pentru căminele de bătrâni a crescut de la an la an. De exemplu, în 2021, subvenția era de puțin 10 milioane de lei, în 2022 a fost puțin peste 11 milioane de lei, pentru ca în 2023 să crească de 5 ori, ajungând la aproximativ 55 milioane de lei, potrivit Realitatea PLUS. Spre comparație, în 2008, afacerile cu căminele de bătrâni nu depășeau 4,61 milioane lei.

Și profitabilitatea firmelor ce administrează azile de vârstnici a înregistrat o creștere uriașă. Astfel, de la 31 de milioane de lei în 2021, la 45,7 milioane lei în 2022. Iar în 2013, profitul în aceste „afaceri” era sub un milion de lei.

CĂMINELE DE BĂTRÂNI, AFACERI BĂNOASE LA CARE CONTRIBUIE ȘI STATUL





SUBVENȚIE CĂMINE BĂTRÂNI

2021:

Cămine pentru persoane vârstnice 10.068.000 lei

Unități de îngrijire la domiciliu 4.089.240 lei

Centre de zi de asistență și recuperare 0 lei

Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber 115.500 lei



2023:

Cămine pentru persoane vârstnice 55.128.000 lei

Unități de îngrijire la domiciliu 18.910.200 lei

Centre de zi de asistență și recuperare 230.400 lei

Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber 396.000 lei



Sursa: Realitatea PLUS/Frames.ro



CĂMINELE DE BĂTRÂNI, O AFACERE PROFITABILĂ



228 numărul firmelor cu cod CAEN 8730

Cele mai multe sunt în:

București - 48

Ilfov - 41

Timiș - 22

Argeș - 21

Constanța - 14



Cifra de afaceri

2008: 4,6 milioane lei

2022: 206 milioane lei



Profit

2008: 173.515 lei

2022: 45,7 milioane lei



Sursa: Realitatea PLUS/Frames.ro