Uniunea Europeană este gata să-şi intensifice obiectivele de adoptare a energiei regenerabile pentru 2030, prin accelerarea renunțării la combustibilii fosili, în timp ce blocul comuniar încearcă să reducă rapid emisiile şi dependenţa faţă de Rusia.

Negociatorii Consiliului European şi ai Parlamentului au ajuns joi la un acord provizoriu pentru a furniza 42,5% din energia blocului celor 27 de naţiuni din tehnologii regenerabile, cum ar fi energia eoliană şi solară, până la sfârşitul deceniului, a anunțat europarlamentarul german Markus Pieper, pe Twitter. Și a precizat că este acordul reprezintă „o zi bună pentru tranziţia energetică a Europei”.

#RED3 just reached agreement with Swedish Presidency: 42.5% binding renewable target by 2030. Faster approval processes. Biomass remains 100% renewable. Checking the definition of green hydrogen and much more. A good day for Europe's energy transition.