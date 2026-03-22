Decizie crucială în Kiseleff. PSD decide luni dacă mai rămâne la guvernare

Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, 23 martie 2026, pentru a stabili calendarul consultării interne privind ieșirea de la guvernare. Întâlnirea liderilor social-democrați, programată la ora 10:00, ar putea schimba configurația politică a României.

Liderii Partidului Social Democrat se reunesc luni, 23 martie 2026, începând cu ora 10:00, într-o ședință a Biroului Permanent Național (BPN) care ar putea schimba configurația politică a României. Reuniunea, care se va desfășura în sistem hibrid la sediul central din Șoseaua Kiseleff, are ca obiectiv principal stabilirea calendarului oficial pentru consultarea membrilor de partid cu privire la viitorul prezenței PSD în actualul Executiv.

Analiza după adoptarea bugetului pe 2026

Anunțul vine imediat după adoptarea bugetului de stat pe anul 2026, moment ales strategic de conducerea partidului pentru a face bilanțul activității guvernamentale. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că votul colegilor săi va depinde direct de modul în care propunerile social-democrate au fost integrate în deciziile Guvernului din ultimele luni.

„Bugetul contează, dar la fel de mult contează cum s-a derulat activitatea guvernamentală și cum s-a interacționat în cadrul coaliției. Vom prezenta atât punctele plus, cât și punctele minus, începând cu propria noastră analiză”, a declarat Grindeanu.

Schimbarea premierului și variantele de pe masa PSD

Miza consultării interne depășește simpla evaluare a miniștrilor. Conform liderului PSD, membrii de partid vor avea puterea de a decide dacă este oportună schimbarea actualului prim-ministru. Grindeanu a fost tranșant în privința scenariilor viitoare, precizând că „toate variantele sunt pe masă”, cu două excepții majore: PSD exclude susținerea unui guvern minoritar și respinge categoric orice alianță cu AUR.

Pasul următor: Consultări la nivel european

Impactul acestei decizii interne va fi comunicat și partenerilor externi. Sorin Grindeanu a anunțat că, în cursul săptămânii viitoare, va efectua o vizită la Bruxelles pentru a informa oficial conducerea Partidului Socialist European (PES) despre stadiul evaluării interne și posibilele direcții strategice ale PSD.